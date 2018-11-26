THY- Banjul
0553 313 94 23

Erozyonla kaybedilen toprak miktarı azalıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:- "Erozyonla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarla 1970'li yıllarda 500 milyon ton olan yıllık erozyonla kaybolan toprak miktarının bugün itibarıyla 154 milyon tona düşürdük. Hedefimiz bu rakamı 2023 yılında 130 milyon tona indirmek"- "2002'de 16 milyar adet ağacımız vardı, bugün 22 milyar adete ulaştık. 2023 hedefimiz ise 24,5 milyar ağaca ulaşmak"

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:28
Erozyonla kaybedilen toprak miktarı azalıyor

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 1970'li yıllarda 500 milyon ton olan yıllık erozyonla kaybolan toprak miktarını 154 milyon tona düşürdüklerini bildirerek, "Hedefimiz bu rakamı 2023 yılında 130 milyon tona indirmek." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, erozyonla mücadele kapsamındaki çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'nin coğrafi konumu, topoğrafik yapısı ve toprak özellikleri düşünüldüğünde erozyon konusunda hassas bir bölgede bulunduğuna dikkati çeken Pakdemirli, "Elbette alınacak önlemlerle erozyonla mücadele etmek mümkün. Bu anlayışla bakanlık olarak önemli çalışmalara imza attık. Özellikle son 16 yılda yaptığımız ağaçlandırma çalışmaları bu mücadelede önemli bir adım oldu." değerlendirmesinde bulundu.

- "Hedef 24,5 milyar ağaç"

Pakdemirli, son 16 yılda 5 milyon hektar alanda ağaçlandırma yapıldığını, bu dönemde erozyon kontrolü ve bozuk ormanların iyileştirilmesi çalışmalarına hız verildiğini ve 4 milyar 200 milyon adet fidanın toprakla buluşturulduğunu belirterek, "2002'de 16 milyar adet ağacımız vardı, bugün 22 milyar adete ulaştık. 2023 hedefimiz ise 24,5 milyar ağaca ulaşmak." ifadesini kullandı.

Erozyonla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarla, 1970'li yıllardaki 500 milyon ton olan yıllık erozyonla kaybolan toprak miktarını bugün itibarıyla 154 milyon tona düşürdüklerini vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Hedefimiz bu rakamı 2023 yılında 130 milyon tona indirmek. Bu hedefleri tabii ki tek başımıza gerçekleştirmiyoruz. Üniversitelerin, kamu kurumlarının, STK'ların, ilgili tüm kurum ve kuruluşların desteği ile gerçekleştiriyoruz. Çölleşmeyle mücadelede başarı ancak hep beraber hareket edildiğinde, katılımcı bir yaklaşım sergilendiğinde sağlanabilir."

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 11:28
  1. ağaç
  2. erozyonla mücadele
  3. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi sonucu, 4 asker şehit olurken, bir asker yaralandı
    1. İstanbul'da askeri helikopterin..
    2. Nihat Hatipoğlu aday olacak mı?
    3. ANALİZ - "Black Friday"'den "Efsanevi..
    4. Çaresiz anne hırsıza seslendi!..
    5. Mustafa Şentop: Bizim için gurur..
    6. Avrupa borsaları
    7. Sivas'ta tren kazası! Yaralılar var
    8. Geleneksel tamamlayıcı tedavileri..
    9. Fransa Gezisi’ne Batı kör, sağır!
    10. Samsun'da uyuşturucu operasyonu! 13..
    11. 9. Boğaziçi Zirvesi
    12. Sivas'ta tren kazası
    13. Kaşıkçı cinayetine ilişkin Yalova'da..
    14. Uçar ailesinin dondurucu soğukla..
    15. Yeditepe Üniversitesi "Ulusal Yazılım..
    16. FETÖ’cü Enes Kanter'e büyük darbe!
    17. Rusya'nın el koyduğu Ukrayna gemileri,..
    18. Erozyonla kaybedilen toprak miktarı..
    19. Dünya şampiyonu Yasemin Adar'dan fair..
    20. Binicilik ile cimnastik, Türkiye'de de..
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor