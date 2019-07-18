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Eronat: HDP ülkemizin bölünmesini istiyor

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Eronat, terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı olan HDP'nin milletvekili Pervin Buldan'ın Meclis'te yaptığı S-400 konuşmasına ilişkin, "Ülkemizin savunmasız kalıp bölünmesini istiyorlar. Aciz duruma düşmesini istiyorlar. Onlarda hiç ülke sevdası gördünüz mü?" dedi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 09:38
Eronat: HDP ülkemizin bölünmesini istiyor

 Hasan Türkmen  Ankara 

HDP’li Pervin Buldan, PKK ve emperyalist güçlerin rahatsızlık duyduğu S-400’lerin gereksiz olduğunu söyleyerek Meclis’te adeta PKK’nın sözlerini aktardı. Akit’e konuşan siyasetçilerden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, “Ülkemizin savunmasız kalıp bölünmesini istiyorlar. Aciz duruma düşmesini istiyorlar. Onlarda hiç ülke sevdası gördünüz mü? Hiç ülkemizin kalkınması, gelişmesi hakkında ağızlarından bir cümle çıktığını duydunuz mu? Barış istiyorsan, bütün olacaksın. Ülkemize değil, Kandil’e kim silah veriyorsa ona hizmet ediyorlar” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de, “Şaşırmadık! Bunlar eli kanlı terör örgütü PKK’nın maşalarıdır. Hem Pervin Buldan hem de tüm dünya bilmelidir, Türk milleti büyük bir millettir. Bu gibi şeylere pabuç bırakacak bir millet değil. S-400, stratejik bir konumda olan Türkiye’nin bölgeyi daha da güçlendireceği gerçeği var” diye konuştu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 09:38
  1. Ankara
  2. HDP’li Pervin Buldan
  3. PKK
  4. S-400
  5. Meclis
  6. Akit
  7. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat
  8. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer

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