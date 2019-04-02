Erol Olçok'un eşinden İmamoğlu paylaşımı

15 Temmuz darbe girişimi gecesi eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, sosyal medya hesabından CHP'li Ekrem İmamoğlu ile ilgili paylaşımda bulundu.

Olçok, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni İBB başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, herkese,her şeye hayra vesile olsun. Sizi tebrik ederim ve bu başarının sizi sarhoş etmemesi için dua edeceğimi bilmenizi istiyorum. Bu sözüm alkol ile ilgili değil, çünkü zâhir sarhoşluk, bâtın sarhoşluk gibi değildir vesselam" dedi.

İşte o paylaşım;