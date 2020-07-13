Erol Olçok kimdir? 15 Temmuz şehidi Erol Olçok kaç yaşındaydı?

Erol Olçok kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 1993'ten beri çalışan Erol Olçok, özellikle AK Parti'nin kuruluşundan bu yana reklam alanında büyük çalışmalarda bulundu. Olçok, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip ile birlikte direnişe destek verdi.

Erol Olçok, 5 Mart 1962 yılında Çorum'un Mecidiyekavak köyünde doğdu. Aslen Çerkez asıllı olan Olçok, ilkokulunu köyünde bitirdikten sonra 2 yıl Çorum da kuran kursunda eğitim aldı.

Çorum İmam-Hatip Lisesi'nde eğitimine devam etti. 1982 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Estetik Sanat Tarihi Bölümü'nü 1986 yılında bitirdi. 1987 yılında Slayt Reklam, 1988 yılında Rekpa Reklam, 1989 yılında ise Ajans E’yi açtı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 1993 İstanbul İl Başkanlığı döneminden bu yana birlikte çalıştı. AK Parti kurulmasında büyük etkileri olan Olçok partinin ismini, logosunu, sloganlarını buldu ve partinin kurumsal kimlik çalışmalarını hazırladı. 2002'de AK Parti'nin Genel Seçim Kampanyası'nı yönetti. Olçok’un 2007’de “Durmak Yok Yola Devam”, 2011’de “Aynı Yoldan Geçmişiz Biz”, 2014’de “Bayrak”, 2015’de Cumhurbaşkanlığı “Fors” filmi çalışmalarını yaptı.

15 Temmuz gecesi Erol Olçok, darbeyi önlemek için meydanlara indi ve oğlu Abdullah Tayyip'e annesi ile kardeşleriyle kalmasını söyledi. Ancak babasını dinlemeyen Tayyip ''Sen nereye ben oraya'' diyerek babası ile birlikte yola çıktı. Olçok oğluyla birlikte ilk Altunizade'ye gitti. Sokağa çıkan halka ''Bu vatan bizim, bu vatanı kimse bizden alamaz. Köprüde sorun büyük arkadaşlar, orayı almamız lazım'' diyerek cesaret verdi. Erol Olçok ile birlikte Boğaziçi Köprüsü'ne gelen halk git gide sayısını arttırdı.

Kalabalıktan gelen tekbir ve sloganlar artarken darbeci askerler köprüden ateş açmaya başladı. Darbeci askerleri ikna etmeye çalışan Olçok ikna olmayacaklarını anlayınca oğlunu uzaklaştırmak istedi ancak darbeci askerlerden açılan kurşun ile vuruldu. Babasının vurulduğunu gören Abdullah Tayyip yardıma koştu ancak açılan ateş sonucu şehit düştü. Erol Oçok kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok, Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karaca Ahmet Mezarlığı’na defnedildi. Cenazesinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gözyaşlarına hâkim olamadı.