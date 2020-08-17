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Ekonomi

Erol Mütercimler'in dolar tahmini 'yok artık' dedirtti

Gündeme gelmek için türlü yolları deneyen Erol Mütercimler, bu kez dolar kuru üzerinden ilginç tahminlerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-17 14:13:00 -
Erol Mütercimler'in dolar tahmini 'yok artık' dedirtti

Sürekli krizin kapıda olduğunu söyleyerek tahminler yapan ancak birçok öngörüsü havada kalan stratejist Erol Mütercimler, dolar ile ilgili akılalmaz tahminlerde bulundu.

Erol Mütercimler, kişisel kanalından yaptığı açıklamada, doların 10 liraya yükselebileceğini söyledi.

Uzmanlar koronavirüsün ortaya çıkardığı belirsizlik nedeniyle dolar ve altında dalgalanmalar meydana geldiğini söylüyor.

Geçtiğimiz hafta Rusya’nın yeni tp koronavirüse karşı aşı geliştirdiğini duyurmasının ardından gerileme yaşanan dolar kuru, 7,40 seviyelerine yaklaşmış durumda.

Bu gelişmeler yaşanırken Erol Mütercimler’den ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Dolar tahmini yok artık dedirtti

Erol Mütercimler, Türkiye’nin IMF’ye (Uluslararası Para Fonu) gitmesi halinde dolarda artış meydana geleceğini ve kurdaki son rakamın 10 lira olacağını öne sürdü.

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