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Gündem Erol Mütercimler'den ihanet dolu sözler: Keşke Yunanlar hacı hoca tayfasını sallandırsaydı
Gündem

Erol Mütercimler'den ihanet dolu sözler: Keşke Yunanlar hacı hoca tayfasını sallandırsaydı

İmam Hatiplilere ağza alınmayacak hakaretler savuran Erol Mütercimler, yılla önce Habertürk televizyonunda katıldığı programda Fatih Altaylı ile birlikte karşılıklı olarak Müslümanları ayaklarından sallandırmaktan bahsetmişti.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 07:34:00 - 2020-09-09 07:48:39

Çakma stratejist Erol Mütercimler'in İmam Hatiplilere yönelik alçak sözleri tüm Türkiye’de infiale neden oldu.

Erol Mütercimler Haber Global televizyonunda katıldığı bir programda İmam Hatip mezunları ile ilgili alçakca hakaretlerde bulunmuştu.

İmam Hatiplilerle ilgili “cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız” ifadelerini kullanan Mütercimler, tepkiler çığ gibi büyüyünce geri adım atmış ve sözlerinin çarpıtıldığını iddia etmişti.

Küstah sözlerine tepkiler büyünce soluğu CHP’nin kanalı Halk TV’de alan çakma stratejist, alçak sözlerinden dolayı özür dileyerek , "O yayınlanmış bölümü dinleyip kalbi kırılan, üzülen bütün imam hatip lisesi mezunları ve öğrencisi olan herkesten çok özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

“Hacı hoca takımı ayaklarından sallandırılsaydı”

Televizyon ekranlarından İmam Hatipliler üzerinden Müslümanlara kinini kusan Mütercimler bu ilk skandalı değil.

Mütercimler yıllar önce de Habertürk televizyonunda yayınlanan Fatih Altaylı’nın sunduğu ‘Teke tek’ programında Müslümanlar hakkında skandal sözler sarfetmişti.

Skandal programda Fatih Altaylı ile birlikte ‘hacı’ ‘hoca’ olarak bahsettikleri Müslümanların direklere asılması gerektiğini savunan Erol Mütercimler, Mustafa Kemal Atatürk’e de Kurtuluş Savaşı’nı erken başlatıp Yunan işgalini önlediği için kızgın olduğunu söylemişti.

Cumhuriyet’in ilanı sonrası çıkarılan ‘şapka kanunu’na muhalefet ettiği için idam edilen İskilipli Atıf Hoca başta olmak üzere çok sayıda Müslümanın katledilişini dile getirmeyen Mütercimler, skandal programda ''Mustafa Kemal'e kızgınım, kırgınım. Bu kadar erken yapmasaydı şu savaşı, keşke şu Yunanlar hacı hoca takımını öldürüp ayaklarından sallandırsaydı.'' hezeyanında bulunmuştu.

Fatih Altaylı ile birlikte karşılıklı Müslümanları idam etmek istediğini alenen dillendiren Mütercimlere o dönemde tepki yağmıştı.

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Yorumlar

Gokhan

Bunu ilk defa gordum merak etme bu dediklerin zaten yapildi sira bize geldi.
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NAMIK KEMAL

o dediklerinin hepsi ni yapti zaten mustafa kemal pasa. insanlari sapka takmiyor gavurlasmiyor diye cumhuriyet mahkemelleri muslumanlari asti. ama gecti o gunler elhamdulillah aslimiza donuyoruz senin gibilere inat
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