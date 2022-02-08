Erol Bulut'un öğrencileri, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Erol Bulut idaresindeki Gaziantep FK, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Gaziazntep FK ile Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Erol Bulut'un öğrencileri adını çeyrek finale yazdırdı.
Ounannes'in golü Paşa'ya yetmedi
Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Joao Figueiredo ve Alexandru Maxim penaltıdan kaydederken, Kasımpaşa'nın tek golünü 31. dakikada Ben Ouannes attı. Kasımpaşa'da Ben Ounannes 79. dakikada kırmızı kart görerek takımını on kişi bıraktı.