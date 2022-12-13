Erol Bulut'tan yabancı hakem çıkışı

Gaziantep FK, Dünya Kupası'na verilen arada çalışmalarını Antalya'nın Belek turizm merkezinde sürdürüyor.

Teknik direktör Erol Bulut, son zamanlarda tartışma konusu olan yabancı oyuncu sayısı ve yabancı hakem tartışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bulut, "Ben yanımda hesap makinası tutuyorum zaten. Bugüne kadar her zaman aynı şeyi söyledim; serbest kalması gerekiyor. Tabii karşı çıkanlar çok oluyor doğal olarak. Bu şekilde olduğunda zaten ekonomi sıkıntısı var kulüplerde, biz de dahil. Yerlinin fiyatı artıyor gereksiz yere. 2 liraya alacağınız adamı 5-6 liraya almak zorunda kalıyorsunuz. Sözleşmesi de o şekilde oluyor. O zaman ne değişiyor. Zaten kalite kendini gösterir. Kaliteli futbolcular sonuçta oynayacak her takımda. Daha önce de 14 serbestken daha çok yurt dışına yerli futbolcu çıktı. Futbolcunun kendisini zorlaması lazım. Futbolcunun işim kolay zaten 3 kişi oynayacak, 3 de değişiklik 6 tane Türk olacak diye düşünmesine sinirleniyorum. Böyle rahat olmaması lazım." ifadelerini kullandı.

DHA'ya konuşan Erol Bulut, yabancı hakem konusu hakkında ise şunları söyledi: "Hakemlerden gerçekten takımlar çekti, sıkıntılar yaşandı. Benim takımlarım da dahil. Geçen sene sıkıntılar yaşadım, bu sene de yaşadım. Başka takımlar da doğal olarak yaşıyor ama yabancı hakemlerin ülkemize gelip maçlarımızı yönetmesi biraz moralimizi bozar. Buradaki hakemlerimizin ikinci yarı kendilerini toparlayıp daha iyi işler yapacağını düşünüyorum."