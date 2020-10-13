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Spor Erol Bulut'tan samimi itiraf: Aslında Verona'yla anlaşmıştım
Spor

Erol Bulut'tan samimi itiraf: Aslında Verona'yla anlaşmıştım

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, aslında Verona ile anlaştığını ama sarı lacivertli kulüpten teklif gelince her şeyin ikinci planda kaldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 12:05:00 -
Erol Bulut'tan samimi itiraf: Aslında Verona'yla anlaşmıştım

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, önceki gün bazı basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Emre Belözoğlu'nun özellikle oyuncu göndermede büyük iş yaptığını belirten Bulut, "Kadronun geniş olması bize bir sıkıntı yaratmaz. Bizim kapalı savunmalara çözüm üretmemiz gerekiyor. Bu nedenle son vuruşların üst düzeyde olması gerekiyor. Transferleri yönetim, Emre Belözoğlu ve ben birlikte yaptık. Emre Belözoğlu oyuncu gönderme konusunda da büyük işler yaptı" dedi.

Hücuma dönük orta saha oyuncusu transferinde eski öğrencisi Bakasetas'ın ilk tercihleri olduğunu itiraf eden başarılı çalıştırıcı, "Ozan Tufan sahaya odaklandığı durumda Türkiye'nin ve Avrupa'nın en iyi oyuncularından biri. Saha içinden Gustavo ve Sosa'nın bize dönüşleri çok önemli. Ona göre düzenlemeler yapıyoruz. Bakasetas ilk tercihimizdi ama olmadı. Pelkas'ı da istiyorduk. 10 numaranın yanı sıra kanatlarda oynayabiliyor. Perotti'nin kalıcı sakatlığı yok. Bir kaç haftaya hazır olur. Kadronun şampiyon ilan edilmesi bizim için dezavantaj. 2 veya 2.1 puan ortalaması şampiyon yapacaktır" şeklinde konuştu.

"Verona ile anlaşmıştım"

F.Bahçe'ye gelmeden önce Verona'yla anlaştığını belirten Erol Bulut, "Trabzon maçından sonra Fenerbahçe ile görüştüm. Verona ile anlaşmıştım ama Fenerbahçe'den teklif gelince her şey geri plana atıldı. Ömer Faruk'a üst düzey oyuncu olması için Fener'de 2-3 sene daha kalması gerektiğini söyledim" ifadelerini kullandı.

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