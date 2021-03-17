  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Erol Bulut'tan istifa açıklaması!
Spor

Erol Bulut'tan istifa açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, istifa çağrılarına ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 10:49:00 -
Erol Bulut'tan istifa açıklaması!

Takımın kötü gidişi nedeniyle Fenerbahçe ile bağları kopma noktasına gelen Teknik Direktör Erol Bulut, gözünü tamamen pazar günü Beşiktaş ile oynayacakları maça çevirdi.

Derbinin son şansı olacağı konuşulan 46 yaşındaki çalıştırıcının Sarı-Lacivertli yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Bu takım Beşiktaş'ı yener ve tekrar şampiyonluk havasına girer" dediği öğrenildi.

İstifa açıklaması: Düşünmüyorum

Kendisine güvendiğini belirten Bulut'un, "İstifa etmeyi kesinlikle düşünmüyorum. Fenerbahçe kötü futbol oynamıyor. İstatistikler de beni destekliyor. Sadece gol sorununu çözmemiz lazım" ifadesini kullandığı kaydedildi.

Bu arada Başkan Ali Koç'un bugün Erol Bulut ile bir görüşme yapacağı bildirildi.

Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Süper Lig'de iç sahada oynadığı 15 maçta, 7 galibiyet, 6 yenilgi, 2 beraberlik alarak 22 puan kaybetti.

Kaynak: Sabah

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Komünist Başkan'dan sapkınlık izni! LGBTİ'lilere o gün resmi tatil
Gündem

Komünist Başkan'dan sapkınlık izni! LGBTİ'lilere o gün resmi tatil

Tunceli'nin Komunist başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, LGBTİ'li sapkınlara 'Onur Haftası' yürüyüşlerinde resmi izin verme kararı aldı...
Marketten aldığı kaşar peynirin içinden çıkan şoke etti!
Yaşam

Marketten aldığı kaşar peynirin içinden çıkan şoke etti!

Kocaeli'nde bir vatandaşın marketten aldığı kaşar peynirin içinden eldiven çıktı. İlgili yerlere şikayette bulunan Ayşe Emer, firmanın kendi..
İngiltere Kraliçesi'nin eşi Prens Philip'in son görüntüsü şoke etti
Dünya

İngiltere Kraliçesi'nin eşi Prens Philip'in son görüntüsü şoke etti

Londra'da bir hastanede kalp ameliyatı olan ve bir süredir hastanede tedavi altında tutulan İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in eşi Edinb..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay