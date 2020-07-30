Erol Bulut'tan flaş Fenerbahçe açıklaması
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'a 2-0 mağlup olan Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut Fenerbahçe'ye transferi hakkında açıklamalarda bulundu.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'a 2-0 yenilen Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut açıklamalarda bulundu.
"Güzel sezonu kupayla taçlandırmak istiyorduk, maalesef olmadı. Golü atan işi götürecekti, Trabzonspor daha şanslıydı."
" Birkaç gün kafayı dinleyeceğim"
"Fenerbahçe hocası oldunuz mu?" sorusuna ise Bulut, "Birkaç gün içinde açıklama gelecek. Kariyerimin ilerleyen yıllarını nasıl değerlendireceğimin açıklaması gelecek. Birkaç gün kafayı dinleyeceğim." cevabını verdi.
"Zorlu bir sezon olacak." sorusuna ise Erol Bulut: "Bakacağız, nerede?" ifadelerini kullandı.