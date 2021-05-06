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Spor Erol Bulut, Süper Lig'de kaldı! İşte yeni takımı
Spor

Erol Bulut, Süper Lig'de kaldı! İşte yeni takımı

Gaziantep FK, önümüzdeki sezon için Fenerbahçe'nin sözleşmesini tek taraflı feshettiği teknik direktör Erol Bulut'la görüşmelere başladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 12:35:00 - 2021-05-06 12:42:23
Erol Bulut, Süper Lig'de kaldı! İşte yeni takımı

Süper Lig ekibi Gaziantep FK'da Başkan Mehmet Büyükekşi sezon sonu görevi bırakacak. Başkan Vekili Cevdet Akinal'ın gelecek sezon yeni başkan olacağı öğrenildi. Başkan Mehmet Büyükekşi'nin görevi bırakmasının ardından Teknik direktör Sa Pinto gönderilecek. Sa Pinto kalan 3 maçta görev yaptıktan sonra yollar ayrılacak.

Okan Buruk da adaylar arasında

Erol Bulut'la görüşmeler başladı ancak Okan Buruk da adaylar arasında. Ancak Buruk'un hedefi Galatasaray... AEK ile de bir görüşme yapan Erol Bulut'un önceliği Süper Lig'de kalmak. Erol Bulut, bu sezon başarılı sonuçlar alan Gaziantep'e sıcak bakıyor. Fenerbahçe'den önce Erol Bulut'un Yeni Malatya ve Alanya karnesi oldukça iyiydi. Yeniden bir Anadolu kulübünde çıkış yakalama ihtimali kuvvetli.

Fenerbahçe karnesi parlak değil

Erol Bulut, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 34 resmi maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti. Süper Lig'de 30 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Bulut, Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı. Özellikle iç sahada alınan yenilgiler Sarı-Lacivertli yönetimi ayrılığa mecbur bıraktı.

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