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Spor

Erol Bulut ısrarcı! İngiliz stopere yakın markaj

Fenerbahçe’nin yeni hocası Erol Bulut, Alanyaspor’da forma giyen İngiliz milli sporcu Steven Caulker’a sarı lacivertli formayı giydirmede ısrarcı. Caulker için Alanyaspor ile pazarlıkların sürdüğü belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 15:21:00 -
Erol Bulut ısrarcı! İngiliz stopere yakın markaj

Geçtiğimiz sezon bekleneni veremeyen Fenerbahçe, gelecek sezonda şampiyonluğa yürüyecek bir kadro kurabilmek için çalışmalara tam gaz devam ediyor. Savunma hatlarını güçlendirmek isteyen sarı lacivertlilerin Las Palmas’tan Lemos’la anlaşmasının yanı sıra, Türkiye’den de bir oyuncuya kancayı taktığı öğrenildi.

Fanatik’in haberine göre, Kanarya’nın Türkiye’den renklerine bağlamek istediği oyuncu, Alanyaspor’da başarılı bir sezon geçiren Steven Caulker.

Akdeniz ekibiyle 2021 senesinde sözleşmesi bitecek olan Caulker’ı, Alanya’da birlikte çalıştığı Fenerbahçe’nin yeni hocası Erol Bulut’un da çok istediği ifade edildi.

28 yaşındaki başarılı stoperin, kariyerine Fenerbahçe’de devam etmek istediği ve görüşmelerde bütün konuda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Bu transferde Erol hocanın yanı sıra sportif direktör Emre Belözoğlu ve Başkan Ali Koç’un kilit rol oynadıkları, Alanya ile görüşmelerin tüm hızıyla sürdüğü gelen haberler arasında yer alıyor.

Caulker’in tam da Bulut’un aradığı oyuncu olduğu belirtilirken, transferin kısa sürede biteceği kulislerde konuşuluyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile transfer detaylarını bir kez daha konuşacakları, Sarı-Lacivertliler’in de bonservis bedeli yerine kadrosunda düşünmediği oyunculardan bir ya da 2’sini takas yapmayı istediği belirtildi.

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