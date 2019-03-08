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Erol Bulut: "İçimizde halletmemiz gereken bazı sorunlar var"

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "İçimizde halletmemiz gereken bazı sorunlar var.

08 Mart 2019 Cuma 23:23
Erol Bulut: "İçimizde halletmemiz gereken bazı sorunlar var"

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "İçimizde halletmemiz gereken bazı sorunlar var. Onları da Malatya’ya döndüğümüz zaman konuşup bir sonuca varacağımızı düşünüyorum" dedi.


Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanda Demir Grup Sivasspor’a 2-0 kaybederek, kötü gidişatını sürdürdü. Teknik Direktör Erol Bulut maç sonrası düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.


Bulut, "Bugün Sivasspor karşısında istemediğimiz bir mağlubiyet yaşadık. İlk yarı maalesef sahaya korkak çıktık. Aslında bizim isteğimiz rakibi ikinci bölgede karşılayıp agresif bir şekilde kaptığımız topları hızlıca kanatlardan gelerek gol pozisyonu bulmaktı. Ama maalesef ilk yarıda istediğimiz oyunu sahada sergileyemedik. Duran toptan basit bir gol yedik. Ondan sonra basit bir hatadan kaptırdığımız topla bir gol daha yedik. Sivas kendi sahasında baskılı oynayan çok koşan bir ekip ikinci yarı baskılı oynasak da bunu değerlendiremedik. Sivasspor’u tebrik ediyorum. Ama içimizde halletmemiz gereken bazı sorunlar var. Onları da Malatya’ya döndüğümüz zaman konuşup bir sonuca varacağımızı düşünüyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 23:23
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