Erol Bulut: Hedef belli

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Başakşehir maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Erol Bulut'un maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Başakşehir'de 3 yılım geçti. Orada güzel başarılara imza attık. Bugünkü başarısında bizim de imzamız olduğunu düşünüyorum. Karşımızda çok güçlü bir rakip var. Ne kadar eksik olsak da galibiyet için oynayacağız. Pandemi sakatlıklar var. Sosa ve Gökhan tam iyileşmediler. Ozan hasta, Valencia öyle... Pelkas cezalı... Aslında takımın yarısı yok ama biz yine de galibiyet istiyoruz.