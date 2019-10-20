Erol Bulut: Daha farklı da olabilirdi

Süper Lig'in 8. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, istedikleri 3 puanı alarak yollarına lider olarak devam ettiklerini belirtti.



Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor maçında hedeflerinin 3 puan almak olduğunu söyledi.



Puan kaybettikleri son maçlar olan Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor karşılaşmalarında da yeterince gol pozisyonlarına girdiklerini ama kaçırdıklarını anlatan Bulut, "Bugün futbolcularım yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdi. Hatta daha fazlasını da değerlendirebilseydik daha farklı bir skor da çıkabilirdi. Futbolcularımı tebrik ediyorum. İstediğimiz gibi 3 puanımızı aldık. Yolumuza Süper Lig'in lideri olarak devam ediyoruz." diye konuştu.