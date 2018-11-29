Erol Bedir'den Kulüpler Birliği bildirisiyle ilgili açıklama





KAYSERİ (AA) - Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Vekili ve Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Vakıf tarafından yayımlanan bildiriyle ilgili açıklamada bulundu.

Bedir, yazılı açıklamasında, genel anlamda sporseverlerin, özelde ise futbola ilgi duyan ve bu alanda ülkemizdeki gelişmeleri takip eden vatandaşların bildiği gibi Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden 17 kulübün birbiriyle istişaresi sonucu bir metin hazırlandığını ve basınla paylaşılarak metin içerisinde geçen konuların kamuoyuna duyurulduğunu bildirdi.

Yayımlanan metne kendisinin de katkıda bulunduğunu aktaran Bedir, şunları kaydetti:

"Yayımlanması düşünülen metin taslağı Kayserispor Başkanı olarak tarafıma gönderildiğinde, yazıda olması gereken ve aksi halde biz Anadolu kulüplerinin hislerine tercüman olmasında yetersiz kalacağı tespit edilen açıklamaya bazı hususların eklenmesi tarafımca talep edilmiş, istişareler sonucu haklı isteğim kabul edilmiştir.

Bu talep, 'Özellikle Anadolu kulüplerine karşı yapılan çok daha fahiş hakem hataları karşısında Türkiye Futbol Federasyonunun bu defakine benzer bir refleks göstermediği ve kararlar alınmadığı herkesin malumudur. Yıllarca belli takımların maçlarına verilmeyen hakemler konusu gündemdeyken son yapılan uygulama sıkıntıyı daha ileri boyutlara taşımıştır.' cümleleriyle metne eklenmiştir."





- "Hakkaniyet ilkesinin hayata geçmesini arzu ediyoruz"





Anadolu kulüplerinin hakkaniyet ilkesinin hayata geçmesini arzu ettiğine dikkati çeken Bedir, şunları ifade etti:

"Hazırlanan ve kamuoyuyla paylaşılan açıklamada geçen alışılmadık uygulama ve talihsiz beyanatlar, çifte standart ve tarafsızlığın ihlali gibi sonuçlar doğurduğundan dolayı bizim de tenkit ettiğimiz konulardır. Özellikle Anadolu kulüplerimizle ilgili hususlar ve bahse konu hoş karşılamadığımız uygulamalar, 7-8 Anadolu kulübüyle istişare edilip olurları alınmış ve kulüp isimleriyle birlikte metni hazırlayanlara iletilmiştir.

Her kulüp kendi hak ve hukukunu korumakla mükellef olduğu gibi aynı statüde olduğu kurumlarla dayanışma içerisinde olması da tabidir. Bu kulüplerimizin tamamı, kendi kurumsal haklarını korudukları gibi özellikle 'hakkaniyet' ilkesinin hayata geçmesini arzu etmektedir.

Başkanı olduğum Kayserispor dahil olmak üzere bahse konu hiçbir kulübümüz, gerekçesiz bir şekilde büyük bütçeli takımın yanında veya karşısında değildir. Lobi ve medya gücü kullanılıp, konunun başka yerlere çekilmek suretiyle dost ve kardeş Anadolu kulüplerinin birlikte hareket edip, yıllardır uğradıkları haksızlıkları dile getirme gayretlerine gölge düşürülmesi de mümkün değildir."

Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun (MHK), Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Galatasaray-Atiker Konyaspor karşılaşmasını yöneten Hüseyin Göçek ile aynı müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapan Halis Özkahya'ya ikinci değerlendirmeye kadar maç vermeme kararına tepki göstermiş, 17 kulübün görüş birliğiyle Göçek ve Özkahya'yla ilgili MHK kararının geri alınmasını beklediğini açıklamıştı.

