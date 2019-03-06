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Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar’da

Prof Dr. Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar’da seçim çalışmaları kapsamında esnafı ziyaret etti.

06 Mart 2019 Çarşamba 14:46
Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar’da

Türkiye’nin Irak Özel Temsilcisi eski Orman ve Su İşleri Bakanı Prof Dr. Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar’da seçim çalışmaları kapsamında esnafı ziyaret etti. Türkiye üzerinde ekonomik bir darbe vurmaya çalıştıklarını belirterek, milletin bu oyunu 31 Mart’ta bozacağını söyleyen Eroğlu, “Bu geçici sıkıntı. Seçimlerden sonrada zaten büyük bir ekonomik kalkınmada olacak” dedi.

 

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesi memleketi Afyonkarahisar’a gelen Eroğlu, AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Zeybek ve beraberindeki partililerle birlikte Uzunçarşı’daki kuyumcu esnafını ziyaret etti. Kuyumcuları teker teker gezerek seçimin nabzını tutan Eroğlu, burada evlenmek için ziynet alan çiftlere de kuyumcuların indirim yapmasını istedi. Bekâr olan gazetecilere de evlenmeleri yönünde ısrarcı olan Eroğlu, evlenmeleri durumunda ziynet alışverişlerinin yarısını kendisinin karşılayacağını ve nikâh şahidi olacağını dile getirdi.

 

“Bu seferde ekonomik darbe yapmaya çalışıyorlar”

 

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eroğlu, her seçim döneminde batı ve onun yerli uzantılarının bir takım manipülasyonlar yaptığını kaydederek şu ifadelere yer verdi:

 

“Geçen sefer bir takım krizlere yol açmak istediler, siyasi krizler. 15 Temmuz darbe girişimi, daha önce hukuk darbesi vesaire. Bu sefer de ekonomik darbe yapmaya çalışıyorlar. Ama milletimiz feraset sahibi, milletimizin bu ferasetine gerçekten hayranım. Bu milletinde bir evladı olmaktan gurur duyuyorum. Millet bu oyunu gördü, inşallah 31 Mart’ta bu oyunu bozacak. Bu geçici sıkıntı. Gidiyoruz Allah’a şükür her şey var, vatandaş memnun. Seçimlerden sonrada zaten büyük bir ekonomik kalkınmada olacak. Hükümetimiz tedbirleri de aldı, düşmanın bu hilelerine karşı gereken tedbirleri aldı.”

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 14:46
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