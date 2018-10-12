Eroğlu Holding’te indirim kampanyası yüzde 20’yi buldu

Eroğlu Holding, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan “Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı”na tüm markalarıyla tam destek verdiğini açıkladı. Eroğlu Holding bünyesindeki gayrimenkul şirketi Eroğlu Yapı ile moda markaları Colin’s ve Loft yılsonuna kadar geçerli olacak indirim miktarlarını da belirledi. Eroğlu Yapı, peşin gayrimenkul satın alımlarında yüzde 20, kredili satışlarda ise liste fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim uyguluyor.

Enflasyonla etkili ve sürdürülebilir bir mücadele için kendilerine düşen her türlü göreve her daim hazır olduklarını vurgulayan Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğluşunları ifade etti:

“Enflasyonlamücadeledekararlıduruşvesağlamiradeesastır. Devletimizbukararlılıkveiradeyiortayakoyançokdeğerlibirkampanyabaşlattı. Biz de EroğluHoldingolarakbukampanyanınbirparçasıolmaktanbüyükgururduyuyoruz. 35 yıllıkköklügeçmişimizdenasılbiran bile devletimizleişbirliğiiçindehareketetmekten, ekonomiyedeğerkatmaktanvemilletimizinyüzünügüldürmektenvazgeçmediysekbugün de aynısınıyapıyoruz.”

“Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı” kapsamında şirketlerden ve markalardan talep edilen yüzde 10’luk indirimi bir adım ileri götürdüklerini de belirten Eroğlu şöyle konuştu:

“Gayrimenkul tarafında peşin alımlarda indirim oranımızı yüzde 20’ye kadar yükselttik. Moda markalarımızdan Colin’s yılsonuna kadar tüm indirimlere ek olarak yüzde 10 indirim uygulayacağını açıkladı. Loft markamızla da kampanyaya destek vereceğiz.Türk halkı birlik olursa karşı karşıya kaldığı her türlü sorunun üstesinden gelebilir. Biz buna yürekten inanıyoruz.”