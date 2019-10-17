Ermut: Barış Pınarı Harekâtı’nın yatırım ortamına etkisi sınırlı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Barış Pınarı Harekâtı’nın Türkiye’nin uzun dönem yatırım ortamına etkisinin sınırlı olduğunu belirterek, “Yatırımcılara, Türkiye’nin şu ana kadar bu tip krizlerde gösterdiği performansın bunun en büyük ispatı olduğunu söylüyoruz” dedi. Harekâtın, Türkiye’nin uzun dönem yatırım ortamına etkisinin sınırlı olduğunu vurgulayan Ermut, “Yatırımcılara, Türkiye’nin şu ana kadar bu tip krizlerde gösterdiği performansın bunun en büyük ispatı olduğunu söylüyoruz. Haklı davamızı daha iyi anlattıkça, aynı zamanda operasyonun pozitif sonuçları ortaya çıkmaya başladıkça, Türkiye’nin aleyhine çıkan sesler yavaş yavaş kesilecektir diye umuyorum. Bunların yatırım ortamına olası etkileriyle ilgili endişeler azalacaktır” dedi.