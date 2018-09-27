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Ermenistan'ın serbest bıraktığı genç ailesine kavuştu

Kars'ın Akyaka ilçesinden sınır ihlali yaparak geçtiği Ermenistan'da yakalanıp bir süre sonra serbest bırakılan 16 yaşındaki Umut Ali Özmen, Türkiye'ye dönerek ailesine kavuştu.

27 Eylül 2018 Perşembe 17:37
Ermenistan'ın serbest bıraktığı genç ailesine kavuştu

Kars'ın Akyaka ilçesinden sınır ihlali yaparak geçtiği Ermenistan'da yakalanıp bir süre sonra serbest bırakılan 16 yaşındaki Umut Ali Özmen, Türkiye'ye dönerek ailesine kavuştu.

Akyaka ilçesinden 24 Temmuz 2018'de sınır ihlali yaparak geçtiği Ermenistan'da yakalanan ve bir süre sonra serbest bırakılan 16 yaşındaki Umut Ali Özmen, Türkiye'ye gelmek için babası Mustafa Özmen ile Gürcistan'a geçti.

Bu ülkeden sabah saatlerinde Türkiye'ye dönmek için yola çıkan Umut Ali Özmen, Türkiye-Gürcistan sınırında yer alan ve Ardahan'ın Posof ilçesinde bulunan Türkgözü Sınır Kapısı'na geldi.

Elinde Türk bayrağı olan Umut Ali Özmen ve babası Mustafa Özmen daha sonra Türkiye'ye giriş yaptı. Umut Ali Özmen ülkeye girişte toprağı öptü.

"TÜRKİYE'Yİ ÇOK ÖZLEDİM"

Umut Ali Özmen, gazetecilerin sorusu üzerine, "Vatan özlemi tarif edilmeyecek kadar büyüktür, benim için çok zor oldu. Bülbülü altın kafese koymuşlar, 'İlle de vatan' demiş. Türkiye'yi çok özledim." dedi.

Baba ile oğlunu sınır kapısında karşılayan Posof Kaymakamı Enver Yılmaz ve Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar ile diğer yetkililer, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Kaymakam Yılmaz ve beraberindekiler yorgun oldukları gözlenen baba ile oğluna çay ikram etti.

AİLESİNE KAVUŞTU

Akyaka ilçesine bağlı Küçük Durduran köyüne gelen Umut Ali Özmen'i evinin önünde annesi Altınay Özmen, anneannesi Hanım Tepebaş, kardeşi Bengü Özmen ve yakınları karşıladı. Anne Özmen, burada oğluna sarıldıktan hemen sonra baygınlık geçirdi.

Umut Ali Özmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye geri döndüğü için çok mutlu olduğunu ifade ederek "Ülkeme aileme kavuştuğum için çok mutluyum. Burada özgür olmama vesile olan Cumhurbaşkanımıza, Interpol Daire Başkanımıza, Kars Valisine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Babasının her zaman kendisine moral verdiğini ve sonunda kurtulduğunu anlatan Özmen, "Orada kaldığım süreçte çok kötü şeyler olmadı, normal hapishane şartlarında geçti günlerim. Bu süreçte annemi, ailemi, babamı, Türkiye'yi çok özledim. Hiç karamsarlığa kapılmadım zaten, babam buradan sürekli moral veriyordu." diye konuştu.

Özmen, duygu dolu anlar yaşadığını aktararak "Türk olduğum için dışlama, hor görme olmadı, bana iyi davrandılar. Azeri ajanı diye tutuklandım. Kimliğim falan belli olunca sınırı ihlal suçundan Ermenistan kanunlarına göre tutuklandım. Türkiye'ye geldiğimde çok duygulandım, çok mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Anne Özmen, oğluna kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek "Çok mutluyum, oğluma kavuşmama vesile olan Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Akyaka ilçesine bağlı Küçük Durduran köyünde oturan 16 yaşındaki Umut Ali Özmen, sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle Ermenistan'da gözaltına alınmıştı.

Olayın haber alınmasının ardından Ermeni makamlarının konunun diplomatik kanaldan çözümü yönündeki talepleri üzerine Kars Valiliği, Özmen'in iadesinin sağlanması için durumu Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarına bildirmişti.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 17:37
  1. Ardahan
  2. Ermenistan
  3. Kars
  4. Umut Ali Özmen
  5. Türkgözü Sınır Kapısı

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