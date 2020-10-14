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Aktüel Ermenistan'ın saldırılarında ölen Azerbaycanlı sivillerin sayısı 43'e yükseldi
Aktüel

Ermenistan'ın saldırılarında ölen Azerbaycanlı sivillerin sayısı 43'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-10-14 09:03:44 -
Ermenistan'ın saldırılarında ölen Azerbaycanlı sivillerin sayısı 43'e yükseldi

BAKÜ (AA) - Ermenistan ordusunun, geçici ateşkese rağmen Azerbaycan yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği top atışlarında 1 sivilin daha yaşamını yitirmesiyle bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e çıktı.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun, bugün sabah saatlerinde Terter iline yoğun top atışı gerçekleştirdiği bildirildi.

Saldırı sonucu Narlı kasabasında yaşayan Adalet Ahundov (51) yaşamını yitirdi.

Ermenistan'ın son saldırılarında yaşamını yitiren sivil sayısı 43'e çıktı.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

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