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Dünya

Ermenistan'ın onlarca askerini öldüren Azerbaycan acı haberi verdi: 7 şehidimiz var

Azerbaycan-Ermenistan sınırında 2 gündür devam eden çatışmalara ilişkin açıklamada bulunan Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Kerim Veliyev, 7 askerin şehit olduğunu söyledi. Öte yandan Veliyev, Ermenistan ordusundan yaklaşık 100 askerin de öldürüldüğünü belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 13:39:00 -
Ermenistan'ın onlarca askerini öldüren Azerbaycan acı haberi verdi: 7 şehidimiz var

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çıkan çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit oldu.

"100 Ermenistan askeri öldürüldü"

Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Kerim Veliyev, iki gündür devam eden çatışmalarda, Ermenistan ordusunun çok sayıda askeri araç ve mevzilerinin imha edildiğini vurguladı.

Karşı saldırılarla Ermenistan ordusundan yaklaşık 100 askerin öldürüldüğünü bildiren Veliyev, Azerbaycan ordusundan da kayıpların olduğu bilgisini paylaştı.

Azerbaycan ordusunda 7 şehit

Veliyev, bu sabahki çatışmada, Tümgeneral Polad Heşimov ile Albay İlgar Mirzeyev'in kahramanca şehit olduğunu açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Veliyev, çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan bir er, iki binbaşı ve iki astsubayın şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlık, Ermenistan mevzilerine düzenlenen saldırıların havadan çekilen yeni görüntülerini yayımladı.

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Gardaslar artik su ermeni soysuzlarina haddini bildirme günü gelmistir
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