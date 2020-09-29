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Dünya Ermenistan'ın hedefi siviller
Dünya

Ermenistan'ın hedefi siviller

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında son iki günde Ermenistan ordusunun ağır silahlarla gerçekleştirdiği saldırılarda siviller arasında can kayıpları yaşandı, çok sayıda ev hasar gördü.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 11:55:00 -
Ermenistan'ın hedefi siviller

Ermenistan ordusu saldırılarını daha çok Terter ve Ağdam bölgesinde yoğunlaştırdı ve buralarda çok sayıda konutta hasar oluştu. Köy sakinlerinden Azad Ağayev, yaptığı açıklamada, köylerinin yoğun ateş altında bulunduğunu bildirdi. Ağayev, Ermenistan güçlerinin Azerbaycan askerleriyle baş edemediğini, bu nedenle sivilleri hedef aldığını kaydetti. Saldırılara rağmen evlerini terketmediklerini ifade eden Ağayev, Azerbaycan ordusuna güvendiğini vurguladı.

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