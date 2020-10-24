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Aktüel Ermenistan'ın Gence'ye saldırısında yaralanan 13 yaşındaki Rus vatandaşı hayatını kaybetti
Aktüel

Ermenistan'ın Gence'ye saldırısında yaralanan 13 yaşındaki Rus vatandaşı hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-24 12:32:02 -
Ermenistan'ın Gence'ye saldırısında yaralanan 13 yaşındaki Rus vatandaşı hayatını kaybetti

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın 17 Ekim'de Gence'ye düzenlediği füze saldırısında yıkılan evlerin enkazından yaralı olarak çıkarılan 13 yaşındaki Rus vatandaşı Artur Mayakov'un hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hacıyev, Mayakov'un, cephe hattından uzaktaki Gence'ye akrabalarını ziyarete geldiği sırada Ermeni ordusunun füze saldırısına maruz kaldığını belirtti. 17 Ekim'den bu yana hastanede tedavi gören Mayakov'un hayatını kaybettiğini Rusya'nın Azerbaycan'daki büyükelçiliğine bildirdiklerini ifade eden Hacıyev, kurbanın Gence Valiliği ve Aleksandr Nevski kilisesinin destekleriyle Ortodoks kurallarına uygun defnedileceğini kaydetti.

Hacıyev, "Yakışıklı ve yaşam sevgisiyle dolu" Mayakov'un henüz 13 yaşındayken Ermenistan'ın saldırılarının kurbanı olduğunu vurguladı.

Ermenistan, 17 Ekim'de orta menzilli balistik füze ile Gence kentine saldırı düzenlemiş, ikisi çocuk 13 sivil hayatını kaybetmişti. 50'den fazla kişinin yaralandığı saldırıda en az 20 bina yıkılmıştı.



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