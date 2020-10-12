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Aktüel Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği saldırıdaki can kaybı 10'a çıktı
Aktüel

Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği saldırıdaki can kaybı 10'a çıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-12 16:51:35 -
Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği saldırıdaki can kaybı 10'a çıktı

BAKÜ (AA) - Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu yaralanan sivillerden birinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 10'a çıktı.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan tarafından fırlatılan füzelerin oturduğu konuta isabet etmesi sonucu yaralanan bir sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim Cumartesi saat 12.00’den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 9 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

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