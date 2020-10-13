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Aktüel Ermenistan'ın füze saldırısında ölen genç kadın son yolculuğuna uğurlandı
Aktüel

Ermenistan'ın füze saldırısında ölen genç kadın son yolculuğuna uğurlandı

Günay Zahid Aliyeva'nın cenazesi, aynı olayda ölen eşi ve kayınvalidesinin yanında toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2020-10-13 14:10:25 -
Ermenistan'ın füze saldırısında ölen genç kadın son yolculuğuna uğurlandı

GENCE (AA) - Ermenistan'ın orta menzilli balistik füze ile Gence kentine düzenlediği saldırıda ağır yaralanan ve dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 28 yaşındaki Günay Zahid Aliyeva'nın cenazesi, aynı olayda hayatını kaybeden eşi ve kayınvalidesinin yanında defnedildi.

Aliyeva'nın naaşı hastaneden çıkarıldıktan sonra son yolculuğuna uğurlanmak için ilk önce baba evine götürüldü.

Ardından Aliyeva'nın tabutu kırmızı bir duvağa sarıldıktan sonra yakınları, komşuları ve kent yetkililerin katılımıyla Gence'deki İmamzade Mezarlığı'na getirildi.

Kılınan cenaze namazının ardından Aliyeva'nın cenazesi, gözü yaşlı kadınların haykırışıyla 11 Ekim'deki aynı saldırıda enkaz altında ölen eşi Adil Aliyev ve kayınvalidesi Afak Aliyeva'nın yanında toprağa verildi.

Ermenistan ordusunun 27 Eylül'de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırması üzerine Azerbaycan ordusu operasyon başlatmış ve Cebrail kenti, Hadrut kasabası ve 30'dan fazla köyü işgalden kurtarmıştı.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim Cumartesi saat 12.00’den geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

Ateşkes üzerinden henüz 24 saat geçmeden Ermenistan ordusunun 11 Ekim'de ülkenin 2'nci büyük kenti Gence'ye füzeyle saldırması sonucu 10 sivil hayatını kaybetmiş, 35 kişi yaralanmıştı.

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