Ermenistan'ın dostlarına korku, düşmanlarına güven veren fotoğraf
Ermenistan ordusunun içinde bulunduğu tükenmişlik durumu, dünkü Savunma Bakanlığı toplantısına yansıdı.
Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, dün akşam saatlerinde bir basın toplantısı düzenledi.
Hovhannisyan, basın toplantısına bir Ermeni askerle birlikte katıldı.
Ermeni askerin ciddiyetsiz tavrı ve terliklerle toplantıya katılması dikkatlerden kaçmadı. Toplantı sırasında askerin dişini temizlemesi ve laubali hareketleri kameralara yansıdı.