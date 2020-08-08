Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırıları protesto edildi

ANKARA (AA) - Ankara'da bazı sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, Ermenistan'ın Azerbaycan'a gerçekleştirdiği saldırıları protesto etti.

Ulus Meydanı'nda toplanan grup adına açıklamayı okuyan Şeyda Kemaloğlu, Ermenistan ve ardındaki güçlerin Azerbaycan'da çatışma alanlarını genişletmek istediğini söyledi.

Azerbaycan'ın Tovuz bölgesinin enerji hatları açısından kritik öneme sahip olduğunu belirten Kemaloğlu, ''Olayın meydana geldiği yer Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının geçtiği, Türkiye'ye gelen enerji hatlarının bulunduğu yerdir. Yani olayın geçtiği bölge, Karabağ'dan ayrı bir bölgededir. Ermeniler farklı cepheler açmak istiyor.'' diye konuştu.

Türkiye'nin ve Türk milletinin Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurgulayan ve saldırıyı kınayan Kemaloğlu, ''Dünya enerji güvenliği istiyorsa, doğu ve batı arasında güvenli bir birlikteliği arzuluyorsa bunun yolu Karabağ'ın işgalden kurtarılmasından geçer.'' ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından Ermenistan aleyhine slogan grup, daha sonra dağıldı.