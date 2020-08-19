Ermenistan'ı korkutan anlar! Milli Savunma Bakanlığı TurAz Kartalı Tatbikatı'na ilişkin görüntüleri paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ı titretecek Azerbaycan'da devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı'na ilişkin görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ı korkutan Azerbaycan'da devam eden 'TurAzKartalı Tatbikatı'ndan özel çekilen fotoğraflar ile videoyu paylaştı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Vatan aşkıyla sulanan ağacın iki dalıyız, kökümüz birdir bizim. Tek yumruk olup tüm dünyaya söyleyecek, sözümüz birdir bizim" denildi. Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının bulunduğu paylaşımda, tatbikatta çekilen fotoğraflar ile hazırlanan özel video yer aldı.