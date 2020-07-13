Ermenistan'dan Türkiye açıklaması

Dışişleri Bakanlığından, Ermenistan'ın, Azerbaycan’a yönelik saldırısına tepki gösterilerek, "Ermeni silahlı unsurlarının Azerbaycan’ın Tovuz bölgesine gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybeden Azerbaycanlı şehitler için dost ve kardeş Azerbaycan halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan’ın saldırgan milliyetçilik anlayışının yeni bir tezahürü olan bu eylemin Azerbaycan tarafından püskürtülmüş olmasının, saldırganlığın karşılıksız bırakılmayacağının somut bir göstergesi olduğu vurgulandı.

Ermenistan rahatsız oldu.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı’nın Ermenistan-Azerbaycan sınırında yaşanan gerginlikle ilgili kardeş Azeri tarafına koşulsuz destek verdiğini duyurduğu açıklamasından rahatsız oldu.

Bakanlık, “Türkiye’nin istikrarsızlığı provoke etmeye yönelik girişimlerini kınıyoruz” açıklaması yaptı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Türkiye Dışişleri Bakanlığı 12 Temmuz’da, aslında Azerbaycan’ın sınırda güç kullanmasını haklı çıkararak, Bakü’ye yönelik koşulsuz desteklerini ifade ettikleri, ancak açıkça yalan ve yanıltıcı olan bilgi yaydıkları bir açıklama yayınladı. Türkiye’nin bu tarz provokatif tavrı ve Ermenistan’a yönelik mesnetsiz suçlamaları; AGİT Minsk Grubu üyesi gibi değil, Dağlık Karabağ krizine müdahil bir taraf gibi hareket ettiğini doğruluyor. Bu husus, Türkiye’nin uluslararası anlamda, öncelikle de AGİT kapsamında Karabağ krizine dahil edilmesini imkânsızın ötesine taşıyor. Türkiye’nin komşu bölgelerdeki krizlere müdahil olma çabası, halihazırda söz konusu bölgelerde güvenliğin baltalanmasına ve istikrarsızlığın yayılmasına yol açmıştır. Türkiye’nin bölgemizde istikrarsızlığı provoke etme girişimlerini kararlılıkla kınıyoruz" diyerek Türkiye'nin desteğinden rahatsız oldu.