Ermenistan'dan skandal Türkiye hamlesi
Dağlık Karabağ'da Azerbaycan tokadı yiyen Ermenistan, Suudi Arabistan gibi Türk ürünlerini boykot etme kararı aldı.
Ermenistan hükümeti, Türk ürünlerinin ithal edilmesini geçici olarak yasaklama kararı aldı. Hükümet kararının aralık sonunda yürürlüğe gireceği belirtildi. Ermenistan hükümetinin, Türkiye menşeli ürünlerin ülkeye girişinin yasaklanmasına ilişkin kararı güvenlik sebebiyle aldığı öğrenildi.
Ermenistan hükümetinin açıklamasında, "Ermenistan Cumhuriyeti hükümeti, 20 Ekim'de almış olduğu karar ile Türkiye menşeli ürünlerin ithalatına geçici yasak getirmiştir. Söz konusu yasak 31 Aralık 2020'de yürürlüğe girecektir” denildi.
Söz konusu kararın, 'Karabağ’da Türk askerlerinin Azerbaycan’a açıkça destek verdiğine dair doğrulanmış pek çok olay göz önünde bulundurularak alındığı’ kaydedildi.