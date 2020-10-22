Ermenistan'dan sivillere füze saldırısı
İşgalci Ermenistan güçleri Siyezen, Gebele ve Kürdemir illerine balistik füze ile saldırdı.
Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın Siyezen, Gebele ve Kürdemir illerine balistik füze fırlattığı bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 07.00 civarında Siyezen iline 3, saat 09.00 civarında Gebele iline 2, Kürdemir iline ise 1 füze fırlatıldığı belirtildi.
Füzelerin Ermenistan topraklarından atıldığı vurgulanan açıklamada, sivillerin hedef alındığı kaydedildi.
Açıklamada, saldırılarda can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.