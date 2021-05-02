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Dünya Ermenistan'dan savaş çıkartacak adım
Dünya

Ermenistan'dan savaş çıkartacak adım

Dağlık Karabağ savaşını kaybeden Ermenistan Ordusu'nun provokasyonları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 18:29:00 -

Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan ordusu tarafından hezimete uğrayan Ermenistan’ın askerleri sınır hattında Azerbaycan muhafızlarının bulunduğu yere gelerek hak iddiasında bulundu.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Ermeni askerler Azerbaycan sınır muhafızlarının kontrol ettiği yerden geçmek istedi.

Ermeni askerlerin girişimi Azerbaycanlı subay tarafından engellendi. Azerbaycan askerinin sağduyusu, Ermeni ordusunun tahriklerini boşa çıkarttı. 

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