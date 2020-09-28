Ermenistan'dan papaz provokasyonu
Azerbaycan halkına yönelik saldırılarda bulunan Ermenistan, provokasyonlarda sınır tanımıyor. Ermenistan'ın resmi Twitter hesabından silahlı bir papaz fotosu paylaşıldı.
Azerbaycan halkına yönelik alçakça saldırılarına devam eden Ermenistan bugün yine Azerbaycan topraklarına saldırıda bulunarak, 5 sivili şehit etti.
1988 yılında Rusya'nın yardımıyla Dağlık Karabağ'ı ele geçiren Ermenistan, son aylarda Azerbaycan'a yönelik kışkırtma faaliyetlerine devam ediyor.
Silahlı papaz fotosu paylaştılar
Ermenistan'ın resmi onaylı Twitter hesabından provokasyon dolu bir fotoğraf paylaşıldı. Mesajda "İnanç ve güç" ifadesi yer alırken elinde silah tutan bir papaz fotosu vardı.
Paylaşıma Azerbaycan ve Türk vatandaşları büyük tepki gösterdi.