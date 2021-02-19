Ermenistan’dan küstahlık! Bir Azerbaycanlı öldü
Dağlık Karabağ’da ağır darbe alan Ermenistan küstahlığa devam etti. Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı şehit oldu.
Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Talış köyünde, Ermeni askerlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı sivil şehit oldu.
Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, patlayan mayının, işgal döneminde Ermenistan askerlerince döşenen antitank mayını olduğu ifade edildi.
Daha önce de Ermenistan güçlerinin döşediği mayınların patlaması sonucu Azerbaycanlı sivil ve askerler yaşamını yitirmişti.