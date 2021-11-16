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Dünya Ermenistan'dan flaş 'Azerbaycan' açıklaması! Rusya devreye girdi
Dünya

Ermenistan'dan flaş 'Azerbaycan' açıklaması! Rusya devreye girdi

Sınırda provokasyonlarına devam eden Ermenistan tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın arabuluculuğu ile Azerbaycan-Ermenistan sınırında ateşkes ilan edildiği duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 23:55:00 - 2021-11-17 00:05:10
Ermenistan'dan flaş 'Azerbaycan' açıklaması! Rusya devreye girdi

Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çatışmaların yaşandığı Azerbaycan-Ermenistan sınırında Rusya'nın arabuluculuğuyla ateşe ilan edildiği bildirildi. Sınırdaki çatışmaların ateşkesin devreye girmesiyle sonlandığı ve durumun istikrara kavuştuğu ifade edildi.

Ateşkese dair Azerbaycan tarafından ise henüz bir açıklama gelmedi.

Neler olmuştu?

Ermenistan, ateşkese rağmen son günlerde Laçin ve Kelbecer istikametinde provokatif eylemlerini sürdürüyordu. Sınırda bazı tepeleri ele geçirebilmek için ani operasyon başlatan Ermenistan ordusunun Azerbaycan mevzilerine top atışı ile saldırması sonucu 2 Azerbaycan askeri yaralanmıştı. Azerbaycan ordusu da Ermenistan'ın saldırılarına, karşı operasyon ile karşılık vermişti. Azerbaycan ordusunun aldığı önlemler sonucu Ermeni askerler püskürtülmüştü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından saatler önce yapılan açıklamada, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'u arayarak sınırdaki askeri operasyonların sona erdirilmesi ve durumun istikrara kavuşturulması için çaba göstermeye hazır olduğunu ifade ettiği aktarılmıştı.

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