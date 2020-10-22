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Dünya Ermenistan'dan büyük skandal! İşgal altında tuttukları camide bakın ne yapmışla
Dünya

Ermenistan'dan büyük skandal! İşgal altında tuttukları camide bakın ne yapmışla

Ermenilerin işgal altında tuttukları Zengilan kentinin camisinde domuz besledikleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 13:44:00 -
Ermenistan'dan büyük skandal! İşgal altında tuttukları camide bakın ne yapmışla

Sosyal medyadaki görüntülerde, Azerbaycan askerlerinin işgalden kurtardığı Zengilan kentinin camisine girdiklerinde burada domuzlarla karşılaştıkları görülüyor. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, tarihi caminin adeta bir harabe haline geldiği dikkati çekiyor.

Zengilan 20 Ekim'de kurtarılmıştı

Azerbaycan ordusu, 27 yıldır işgal altında bulunan Zengilan kent merkezini 20 Ekim'de işgalden kurtarmıştı.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugün Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'la yaptığı görüşmede, "Dün internette Zengilan kentinde harabeye dönüşen caminin görüntülerini herkes gördü. O camide domuz beslemişler. Camilerimize hakaret ettiler." ifadesini kullanmıştı.

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Yorumlar

.....

Ülkemizde kripto istemiyoruz. Hepsine türk isimleri yasaklansın.
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Alparslan 1071

Bunlara niye ermeni denildiğini şimdi anlamıştır inşallah hepisi ermeni olup, bu şerefsizliklere gıkı çıkmayanlar!!!!!
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