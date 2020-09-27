Ermenistan'dan Azerbaycan'a hain saldırı: Çok sayıda sivil ve asker şehit var!
Ermenistan güçleri Azerbaycan'ın sivil ve askeri bölgelerine saldırdı. Azerbaycan'dan yapılan açıklamada ''Ermenistan cephe hattı boyunca geniş çaplı saldırı düzenledi. Azerbaycan mevzileri ve sivil yerleşim yerleri hedef alındı, sivil can kayıpları var'' ifadelerine yer verildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in uyarısı gerçekleşti. Ermenistan, Azerbaycan topraklarına saldırdı. Ermeni ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine cephe hattında çatışmalar başladı.
Büyük çaplı saldırı yapıldı
Azerbaycan Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı saldırı düzenlediği bildirildi.
Açıklamada, Terter'in Gapanlı, Ağdam'ın Çıraklı ve Orta Garvand, Fuzuli'nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrayıl'ın Çocuk Mercanlı köylerinde yoğun bombardıman sonucu sivilin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.
Azerbaycan ordusu karşılık veriyor
Çatışma bölgesindeki sivil ve askeri kayıpların netleştirildiği, Azerbaycan ordusunun da düşmanın provokasyonunu önlemek ve cepheye yakın bölgelerde yaşayan halkın güvenliğini sağlamak için misilleme tedbirlerinde bulunduğu aktarıldı.