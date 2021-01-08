Ermenistan'dan Azerbaycan'a akılalmaz teklif
Dağlık Karabağ'daki savaşı kaybeden Ermenistan'da bazı milletvekilleri Azerbaycan'a ilginç bir teklifte bulundu.
Dağlık Karabağ'daki çatışma ortamında büyük darbe yiyen Ermenistan, Rusya'yı da arkasına alarak bölgede akılalmaz faaliyetlerde bulunuyor.
Bölgeye sık sık ziyaretlerde bulunan Ermenistan'dan toprak değişimi teklifi çıktı.
Rusya Araştırmaları Enstitüsü'nün haberine göre, "Aydınlanmış Ermenistan" partisinin başkanı Edmon Marukyan, Syunik bölgesindeki Shurnukh ve Vorotan köyleriyle Nahçıvan sınırndaki Sevakavan köyü bölgesinde toprak değişimi teklif etti.
Teklifin Azerbaycan tarafından kabul görmemesi bekleniyor.