Ermenistan'da halka soruldu: En büyük düşman olarak Türkiye'yi seçtiler

Ermenistan’da yapılan bir ankette halka “en büyük düşman” olarak hangi ülkeleri gördükleri soruldu. Anket katılılımcılarının yüzde 88’i “Türkiye” cevabını verdi. İkinci sırada yüzde 81 ile Azerbaycan, üçüncü sırada yüzde 11 ile Rusya gösterildi.



Ankete katılanların yüzde 15’i Rusya’nın Ermenistan için siyasi, yüzde 17’si ekonomik tehdit oluşturduğunu söyledi.



Yüzde 57’lik kesim ise Rıusya’nın Ermenistan için önemli bir siyasi partner olduğunu belirtti.



Ermenistan vatandaşlarının yüzde 50’sinin Fransa’yı, yüzde 38’inin ABD’yi önemli partner olarak gördüğü de anket sonuçlarına yansıyanlar arasında.



Anket katılımcılarının yüzde 61’i de Rusya’yı Ermenistan’ın en önemli ticari partneri olarak gösterdi.