  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İran'dan savaş çıkartacak tehdit: Sizi vuracak füzelere sahibiz!

Karabağ Zaferi'nin ardından kritik görüşme! Aliyev ve Paşinyan bir araya geliyor

Atina şokta! Türkiye’ye F-16 satışı kim engelleyecek: F-35 Kararı için mimarı sayılıyordu! İşte gerçek sebebi

Prof.Dr. Şükrü Ersoy'dan İstanbullulara uyarı haberi: 1 yıl içerisinde 2 tane 7'den büyük deprem yaşanabilir.

Tüm dünyayı titretecek metro geliyor: Hem yerli hem milli... Ortalık yangın yerine dönecek: Raylara indirildi...

Yatırım için 2'nci el araba alanları yıkan haber!

Kosova'da tansiyon yükseliyor! Sırplar polis noktasına saldırdı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz tarih verdi! Emekli maaşlarıyla ilgili önemli açıklama geldi...

Erdoğan basketbol oynadı! Hamza Yerlikaya ile olan diyaloğu dikkat çekti

Batılı Disney’e teşekkür doğulu Araplara küfür “Ulan pislik… Şerefsiz” İki yüzlü Fatih konu Müslümanlar olunca yine aslan kesildin
Dünya Ermenistan’da darbe hazırlığı! 8 komutana gözaltı
Dünya

Ermenistan’da darbe hazırlığı! 8 komutana gözaltı

Yeniakit Publisher
2023-09-24 21:48:00 -
Ermenistan’da darbe hazırlığı! 8 komutana gözaltı

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi, 8 üst düzey komutanı 'Yurtsever Haçlılar' grubuyla işbirliği yaptıkları ve darbe girişiminde bulundukları iddiasıyla gözaltına aldı.

Azerbaycan’ın Karabağ’daki başarılı terörle mücadele operasyonun ardından Ermenistan’da darbe planladıkları iddiasıyla çok sayıda komutan gözaltına alındı. Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınan 8 komutanın kendilerini "Yurtsever Haçlılar" olarak tanımlayan silahlı grupla işbirliği yaptığı ve darbe girişimi için hazırlıklar yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, örgüt üyelerinin hükümet üyeleri ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a karşı ideolojik düşmanlık beslediği belirtildi. Operasyonlar sırasında çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiği aktarılan açıklamada, “Suç örgütü üyeleri, suçun işlenmesi için telekomünikasyon cihazları, sinyal bozucu cihazlar, araç ve gereçler edinerek kendi rızaları ile önceden koşullar oluşturmak istemişlerdir” denildi.

Açıklamada, “Ceza yargılaması çerçevesinde elde edilen yeterli maddi verilere dayanılarak, suç işlediğine dair makul şüphe bulunması durumunda suç örgütünün sekiz üyesi gözaltına alınmış, kamu cezai kovuşturması başlatılmış ve 43. madde uyarınca suç duyurusunda bulunulmuştur” ifadeleri kullanıldı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, muhalefetin sokak eylemleriyle kendisini istifaya davet etmesinin ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ülkedeki bazı örgütlerin iktidarını devirmek için “darbe planı” içerisinde bulunduğunu söylemişti.

Kaynak: İHA

Flaş olay! Ermenistan hava savunma sistemi vuruldu!
Flaş olay! Ermenistan hava savunma sistemi vuruldu!

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Flaş olay! Ermenistan hava savunma sistemi vuruldu!

Ermenistan'da ayaklanma! Paşinyan'a istifa çağrısı: Polislerle arbede çıktı
Ermenistan'da ayaklanma! Paşinyan'a istifa çağrısı: Polislerle arbede çıktı

Dünya

Ermenistan'da ayaklanma! Paşinyan'a istifa çağrısı: Polislerle arbede çıktı

Gerçek revani tatlısı yapılışı: Ermenistan'ın ve Erivan'ın fethedilmesi ile keşfedildi! Bu hikayesi sizi şaşırtacak!
Gerçek revani tatlısı yapılışı: Ermenistan'ın ve Erivan'ın fethedilmesi ile keşfedildi! Bu hikayesi sizi şaşırtacak!

Kadın - Aile

Gerçek revani tatlısı yapılışı: Ermenistan'ın ve Erivan'ın fethedilmesi ile keşfedildi! Bu hikayesi sizi şaşırtacak!

Azerbaycan'dan Karabağ'daki Ermenistan silahlı güçlerine çağrı: Teslim olun
Azerbaycan'dan Karabağ'daki Ermenistan silahlı güçlerine çağrı: Teslim olun

Gündem

Azerbaycan'dan Karabağ'daki Ermenistan silahlı güçlerine çağrı: Teslim olun

Hay Allah'ına kurban! Ermenistan'ı yerinden zıplatan İlham Aliyev’den flaş açıklama
Hay Allah'ına kurban! Ermenistan'ı yerinden zıplatan İlham Aliyev’den flaş açıklama

Dünya

Hay Allah'ına kurban! Ermenistan'ı yerinden zıplatan İlham Aliyev’den flaş açıklama

İran'dan şoke eden karar! Azerbaycan ve Ermenistan'a uçak seferleri durduruldu
İran'dan şoke eden karar! Azerbaycan ve Ermenistan'a uçak seferleri durduruldu

Dünya

İran'dan şoke eden karar! Azerbaycan ve Ermenistan'a uçak seferleri durduruldu

Ermenistan'ın korkulu rüyası! Selçuk Bayraktar'dan Paşinyan'ı titreten paylaşım
Ermenistan'ın korkulu rüyası! Selçuk Bayraktar'dan Paşinyan'ı titreten paylaşım

Teknoloji

Ermenistan'ın korkulu rüyası! Selçuk Bayraktar'dan Paşinyan'ı titreten paylaşım

Ermenistan'da Paşinyan ayaklanması! Polis ile göstericiler arasında arbede çıktı: Çok sayıda gözaltı
Ermenistan'da Paşinyan ayaklanması! Polis ile göstericiler arasında arbede çıktı: Çok sayıda gözaltı

Dünya

Ermenistan'da Paşinyan ayaklanması! Polis ile göstericiler arasında arbede çıktı: Çok sayıda gözaltı

Rus Barış Gücü'nden Ermenistan açıklaması!
Rus Barış Gücü'nden Ermenistan açıklaması!

Dünya

Rus Barış Gücü'nden Ermenistan açıklaması!

Karabağ'da Ermenistan'dan skandal hamle
Karabağ'da Ermenistan'dan skandal hamle

Dünya

Karabağ'da Ermenistan'dan skandal hamle

Hankendi'ye de son durum: Ermenistan'ın enerji sistemi gitti Azerbaycan elektrik hattı geldi!
Hankendi'ye de son durum: Ermenistan'ın enerji sistemi gitti Azerbaycan elektrik hattı geldi!

Dünya

Hankendi'ye de son durum: Ermenistan'ın enerji sistemi gitti Azerbaycan elektrik hattı geldi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23