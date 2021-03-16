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Dünya Ermenistan'da askeri tatbikat!
Dünya

Ermenistan'da askeri tatbikat!

Azerbaycan'dan ağır darbe alan ErmenistanSilahlı Kuvvetlerinin düzenlediği askeri tatbikat başladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 16:26:00 -
Ermenistan'da askeri tatbikat!

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikatta 7 bin 500 asker, 200 topçu roket sistemi, 150'den fazla antitank aracı, yaklaşık 100 zırhlı araç, 90 üzerinde hava savunma sistemi ve onlarca uçak yer alıyor.

Askeri birliklerin savaşa hazır olup olmadığını denetlemek amacıyla yapılan tatbikat, 20 Mart'a kadar sürecek.

Ermenistan ordusu, işgal ettiği Dağlık Karabağ’da Azerbaycan karşısında yenilgiye uğramış ve bu topraklardan geçen sene çıkmıştı.

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