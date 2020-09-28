Ermenistan'a tokat üstüne tokat

Ermenistan, dün ateşkesi ihlal edip Azerbaycan mevzileri ile sivil yerleşim yerlerini havan ve topçu sistemleriyle yoğun ateş altına alma küstahlığında bulundu.

Alçak saldırıda siviller de şehit oldu. Bunun ardından misilleme olarak karşı saldırıya geçen Azerbaycan ordusu ileri harekat başlattı.

Azerbaycan SİHA'ları da görev yaptı

Harekatta, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ait Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) da aktif şekilde görev aldı.

400'den fazla hedef ateş altına alındı

Yapılan harekatta, hava unsurlarının beraberinde füze, roket ve topçu silahları ile gerçekleştirilen atışlar sonucu 400'den fazla hedef ateş altına alındı.

İşgal altındaki köyler Ermenistan'dan geri alındı

Uzun yıllardır Ermeni işgali altında olan Büyük Mercanlı, Kend Horadiz, Nüzgar, Yukarı Seyid Ahmetli, Karahanbeyli, Yukarı Abdurrahmanlı ve Garvend köyleri, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, ardından Tekekaya ile Ağdağ bölgelerinde de kontrolü sağladı.

Kritik Murov Dağı'nda kontrol sağlandı

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurları, Murov Dağı'nın önce batısını ardından da doğusunu kontrol altına aldı.

Ermenistan'ta tokat üstüne tokat

Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da, Ermenistan'a ait içlerinde tankların da bulunduğu 20'ye yakın zırhlı aracı ve 10'dan fazla hava savunma sistemini imha ettiğini bildirdi.

Aliyev uyarmıştı!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tovuz’a saldırı yapan Ermenistan’ı, ‘pis işlerinden vazgeçmezse pişman olacağı’ hususunda ikaz ettiğini belirtmişti.

Aliyev ayrıca, Azerbaycan ordusunun bütün birliklerinde manevi bir yükselişin gözlemlendiğini, orduya kayıt olan gönüllülerin sayısının on binlerle ifade edildiğini duyurmuştu.