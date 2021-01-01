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Dünya Ermenistan zulmünü böyle anlattılar: Cehennemi gördük
Dünya

Ermenistan zulmünü böyle anlattılar: Cehennemi gördük

6 yıldan uzun süredir Ermenistan'ın elinde esir olan Azerbaycanlılar Dilgam Esgerov ve Şahbaz Guliyev, "Cehennemi gördük ve geldik" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 12:27:00 -
Ermenistan zulmünü böyle anlattılar: Cehennemi gördük

Ermenistan'ın 6 yıldan fazla esir tuttuğu Azerbaycanlılar Dilgam Esgerov ve Şahbaz Guliyev, "Cehennemi gördük ve geldik" dedi.

AA'nın haberine göre Arkadaşları Hasan Hasanov'la 2014'te, doğup büyüdükleri köylerini görmek, akrabalarının mezarlarını ziyaret etmek için gittikleri Kelbecer'de Ermenilerce rehin alınan Esgerov ve Guliyev, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda 10 Kasım'da imzalanan bildiri gereği 14 Aralık'ta serbest bırakıldı.

Hastanedeki tedavi süreçlerinin ardından ailelerine kavuşan Esgerov ve Guliyev, Merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti.

Hem ailelerine kavuşmanın hem de işgal altındaki toprakların kurtarılmasının sevincini yaşayan Esgerov ve Guliyev, artık özgür olsalar da Ermenilerin katlettiği arkadaşları Hasanov'u ve hapishanelerde yaşadıkları işkenceleri unutamıyor.

Esgerov, tek suçunun doğduğu Kelbecer'i, akrabalarının mezarını ziyaret etmek olduğunu, orada daha önce hiçbir Ermeninin yaşamadığını söyledi.

Tutuklanmadan önceki yıllarda da Kelbecer'i ziyaret ettiğini bildiren Esgerov son seferinde Ermenistan askerlerince fark edildiğini, orada cesur arkadaşı Hasanov'un şehit edildiğini bildirdi.

Esgerov, çıkarıldığı sözde mahkemede kendisine ömür boyu hapis cezası verildiğini ve Hankendi'deki hapishanede tutulduğunu belirtti.

"Azerbaycan'ın bir gün geleceğini biliyordum"

Orada çeşitli işkenceler gördüğünü anlatan Esgerov şunları söyledi:

"Parmaklarımı kırdılar, kafama vurdular. Gün içerisinde sadece yarım saat hava almamıza izin veriliyordu. Tek kişilik hücrede kaldım. Fakat hiçbir zaman ümidimi kaybetmedim. Hem mahkemede hem de hapishanede hep dedim ki bir gün Azerbaycan askeri gelecek. Çünkü Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Karabağ'ın işgal altında kalmasını kabullenmediğini biliyordum."

Esgerov, Ermenilerin onu kameralar önüne çıkartarak Azerbaycan aleyhine konuşturmak istediklerini belirterek, "Hapishanede bana bir yıl yemek vermediler. 107 kiloydum rehin alındığımda. Bir yılda 55 kiloya indim. Elektrik vererek de işkence yaptılar." diye konuştu.

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonu top seslerinden öğrendiğini ifade eden Esgerov sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şuşa hapishanesindeydik. Bir radyomuz vardı. Oradan Azerbaycan ordusunun operasyon başlattığını duydum. Azerbaycan ordusu Şuşa'ya yaklaşınca bizi oradan çıkartıp Erivan'a götürdüler."

Esperov, Ermenistan'ın savaşta teröristleri de kullandığını belirterek, "Şuşa hapishanesinde PKK militanlarını gördüm. Savaş başladığında onlar gittiler. Onların savaşmaya gittiklerini öğrendim." dedi.

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