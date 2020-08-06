Ermenistan zırvalamaya devam ediyor: Türkiye'ye karşı koyacağız

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Türkiye’nin ‘Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’de yaptığı gibi Güney Kafkasya bölgesini istikrarsızlaştırmaya çalıştığını’ yönünde asılsız bir iddiada daha bulundu.

Defence Turk'te yer alan habere göre, Mnatsakanyan, Azerbaycan ile yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulunarak Türkiye’yi hedef aldı. Mnatsakanyan, Ermeni Şant televizyonuna açıklamasında, Ermenistan-Azerbaycan sınırında yaşanan gerilim bağlamındaki Türkiye’nin eylemlerinin ‘yıkıcı ve istikrarlaştırıcı politikasının’ yeni bir kanıtı olduğunu iddia ederek, “Bu politikanın bazı tezahürleri diğer bölgelerde, Doğu Akdeniz, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da görülüyor” ifadesinde bulundu.

"Türkiye’nin bölgedeki tüm hırslarına karşı koyacağız"

Türkiye’nin, Ermenistan-Azerbaycan sınırında gerilimin başladığı 12 Temmuz’dan bu yana yaptığı açıklamalar ve başvurduğu eylemlerin amacının, ‘bu politikasını Güney Kafkasya’ya yansıtmak’ olduğunu dile getiren Mnatsakanyan, “Bu bizim için son derece kabul edilemez. Buna karşı mücadele ettik ve bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye’nin bölgedeki tüm hırslarına karşı koyacağız. Bu anlamda, ulusal ve uluslararası formatlarda elimizdeki tüm araçları kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ortak tatbikata karşı kendince misillemede bulundu

Ayrıca Türk uzmanların Avrupa’da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması (SFE) kapsamındaki denetim için Ermenistan’a gelmesine izin vermeme kararını değerlendiren Mnatsakanyan, bunun, Türkiye ve Azerbaycan’ın son ortak tatbikatına uygun cevap olduğunu savunarak şunları söyledi: “SFE ve Viyana Anlaşması kapsamındaki askeri denetim, kendi içinde çok önemli bir araç içermekte. Bu, karşılıklı güven ortamının oluşması ve güvenlik çıkarlarının karşılıklı olarak dikkate alınması için bir araç. Türkiye’nin yaptıkları ise elbette bu karşılıklı saygının tezahürü değil.“

Ermeni yetkililerin Rusya ve Ürdün silah ticaretlerindeki yolsuzlukları

Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan’ın damadı olan Eski Vatikan Büyükelçisi Mikael Minasyan tarafından dile getirilen silah ticareti mevzusu, Ermenistan’da en çok tartışılan konulardan biri.

Ermenistan, Rusya’dan imtiyazlı olarak silah ve askeri teçhizat satın alıyor ve sonrasında üçüncü ülkelere satıyor. Minasyan’ın açıklamasında, tüm bunları gerçekleştirdiği iddia edilen ve Ermenistan Cumhuriyeti adına silah anlaşması yapma hakkı verilen işadamı David Galstyan‘ın adı geçiyor.

Minasyan’ın anlattıklarına göre, Galstyan 100 tip konvansiyonel silah alıyor. Ardından Ermenistan Cumhuriyeti, bir işadamının yabancı bir şirketinden, örneğin, silahların 60 tipini satın alıyor ve bu 60 tip silah Ermenistan’a ulaşıyor. Parası ödenmemiş ve sipariş edilen diğer 40 tip silah, başka bir ülkeyle anlaşması olan David Galstyan tarafından, doğrudan Rusya’dan üçüncü bir ülkeye, örneğin BAE’ye gönderiliyor. Ancak, Rus tarafı yakın bir süreçte bunu öğreniyor. Minasyan tarafından bildirildiğine göre, Galstyan’ın 10 yıl boyunca Rusya’ya girmesi yasaklandı.

Eski ve kullanılmaz silah sistemleri sattılar

Olayın ortaya çıkmasından sonra Ermenistan Başbakanı Pashinyan’ın silahlardan, başka yollarla para kazanmaya karar verdiği iddia ediliyor. Bu noktada Ürdün yardıma koşuyor. Eski Büyükelçi, Savunma Bakanlığı’nın Ürdün’den, modernize edilmiş 9K33M2 – Osa AK uçaksavar füze sistemleri kisvesi altında, eski ve kullanılamaz Osa AK sistemleri satın aldığını ve tedarik için 27 milyon dolar ödendiğini söyledi. Minasyan’a göre ise aslında çok daha düşük bir ücretle satın alındılar. Resmi olarak bütçeden tahsis edilen 27 milyon’un büyük kısmının ise Pashinyan ve Galstyan tarafından kendi hesaplarına aktarıldığı iddia edildi.