Ermenistan Türkiye iddialarını kabul etmedi
Erivan yönetimi, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Türkiye’yi ziyaret etmesinin şu an gündemde olmadığını açıkladı.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vaan Unanyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Türkiye’yi ziyaret etmesi ve mart ayındaki Antalya Diplomasi Forumu’na katılmasının görüşülmediğini ifade etti.
Facebook’tan açıklama yapan Unanyan, “Başbakan Nikol Paşinyan’ın Türkiye’yi ziyaret etmesi ve Antalya’daki diplomasi forumuna katılması görüşülmüyor” ifadelerini kullandı.