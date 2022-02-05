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Dünya Ermenistan Türkiye iddialarını kabul etmedi
Dünya

Ermenistan Türkiye iddialarını kabul etmedi

Erivan yönetimi, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Türkiye’yi ziyaret etmesinin şu an gündemde olmadığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 11:05:00 -
Ermenistan Türkiye iddialarını kabul etmedi

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vaan Unanyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Türkiye’yi ziyaret etmesi ve mart ayındaki Antalya Diplomasi Forumu’na katılmasının görüşülmediğini ifade etti.

Facebook’tan açıklama yapan Unanyan, “Başbakan Nikol Paşinyan’ın Türkiye’yi ziyaret etmesi ve Antalya’daki diplomasi forumuna katılması görüşülmüyor” ifadelerini kullandı.

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