Ermenistan Suriye'den paralı asker getirdi

Önce Azerbaycan'a saldırıp sonra da büyük bir darbe yiyen Ermenistan uslanmak bilmiyor.

Azerbaycan ağır bir darbe indirdi

Saldırgan bir tutum sergileyen Ermenistan'a karşı Azerbaycan, sınır bölgesinde Karabağ'a yönelik operasyonlar düzenledi. Karadan ve havadan yürütülen operasyonlarda Azerbaycan ordusu ilerleme kat ederken, operasyonlar neticesinde pek çok Ermenistan askeri de öldürüldü.

Suriye'den paralı asker topladılar

Azerbaycan'ın ağır kayıplar verdirdiği Ermenistan, işgal altına aldığı Dağlık Karabağ bölgesinde savaşmak üzere Suriye'den getirdiği Ermeni paralı askerler ve gönüllüleri başkent Erivan'a nakletti.

CHP'li çeviköz skandal açıklamalarda bulunmuştu

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalara ilişkin olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz katıldığı televizyon programında, Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığını ve cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği söyleyerek skandal bir açıklamaya imza atmıştı.