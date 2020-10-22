Ermenistan son kozunu oynadı! Onlar devreye girdi

27 Eylül'de Dağlık Karabağ'da başlayan çatışmalarda Ermenistan tarafı ağır kayıplar verdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkede tartışma konusu olurken flaş bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Nazgul Kenzhetay'ın aktardığı habere göre, Ermenistan'ın üç eski cumhurbaşkanı (Levon Ter-Petrosyan, Robert Koçaryan, Serj Sarkisyan) ve iki eski tanınmamış Karabağ cumhurbaşkanı (Arkadi Ghukasyan ve Bako Sahakyan) mevcut durumu tartışmak için bugün bir araya geldi. Kritik toplantıdan önemli bir kararın çıkması bekleniyor.

Paşinyan'ın dünkü açıklamaları

Paşinyan Facebook'tan yayımladığı video mesajıyla tüm Ermenileri cephede savaşmak için gönüllü olmaya teşvik etti.

Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalar hız kesmeden sürüyor. Azerbaycan; 21 köy ve bir kasabanın daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Facebook'tan yayımladığı video mesajında tüm Ermenileri cephede savaşmak için gönüllü olmaya çağırdı.

Azerbaycan’ın Ermenistan işgali altında bulunun topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlar sürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev; Fuzuli, Cebrayıl ve Zengilan bölgelerinde 21 köy ve bir kasabanın Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı. Böylece 27 Eylül’den bu yana ele geçen yerleşim birimi sayısı 125’e ulaştı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise sosyal medyadan vatandaşlara seslenerek, gönüllü olarak askere yazılmalarını istedi. Facebook’tan video paylaşan Nikol Paşinyan tüm Ermenilerin “ellerinde silahla savaşması” gerektiğini ifade etti ve yerel belediye başkanlarını da gönüllü birlikler oluşturmaya davet etti. Paşinyan, “Ya zafer, ya yenilgi. İkisinin arasında bir şey yok” ifadelerini kullandı.