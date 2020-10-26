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Aktüel Ermenistan Sınır Birlikleri Komutanı Sarkisyan görevden alındı
Aktüel

Ermenistan Sınır Birlikleri Komutanı Sarkisyan görevden alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-26 16:50:15 -
Ermenistan Sınır Birlikleri Komutanı Sarkisyan görevden alındı

MOSKOVA (AA) - Ermenistan Sınır Birlikleri Komutanı Vaginak Sarkisyan, Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan tarafından imzalanan kararnameyle görevden alındı.

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayımlanan kararnameye göre, Başbakan Nikol Paşinyan’ın önerisi üzerine Sarkisyan’ın görevden alınmasına karar verildi.

Kararnamede, Sarkisyan’ın görevden alınmasının nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan, 8 Ekim'de görevden alınmıştı.

Azerbaycan, 27 Eylül'de başlattığı topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda 4 şehir, 3 kasaba ve 170 köyü kurtarmıştı.


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